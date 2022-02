Emma Marrone e il bodyshaming: la risposta a Davide Maggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Polemica tra Emma e il giornalista Davide Maggio. Il commento non è andato giù alla cantante: “Benvenuti nel Medioevo” Emma è reduce da un’esperienza più che positiva al Festival di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Polemica trae il giornalista. Il commento non è andato giù alla cantante: “Benvenuti nel Medioevo”è reduce da un’esperienza più che positiva al Festival di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Cosmopolitan_IT : Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» - Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - Daniele_Manca : «Body shaming imbarazzante, ragazze amate il vostro corpo»: Emma contro Davide Maggio che l'aveva invitata a non po… - cristia_urbano : RT @IlPaoloGiordano: Emma Marrone ha risposto nel modo migliore e spero che tutte le donne facciano tesoro delle sue parole. Sul serio. #Em… - umpkket : RT @reteanimalista: Emma contro Davide Maggio: «Body shaming imbarazzante. Ragazze, amate il vostro corpo così com'è» -