Donnarumma: "Mbappé via dal PSG? Decisione che spetta solo a lui" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato del compagno di squadra Kylian Mbappé, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Mbappé La Gazzetta ha chiesto a Donnarumma se a Parigi gli mancano pizza e caffé. E come fa senza bidet? Donnarumma è - va ribadito al lettore della Gazzetta, a questo punto - uno dei giocatori più pagati del mondo, ha 22 anni, gioca in una squadra zeppa di superstar, si fa la doccia con Messi, Mbappé e ...

Donnarumma: 'Tutti mi danno la colpa, ma l'ultima chiamata del Milan è stata per dirmi 'abbiamo preso un portiere'' 14 Il Milan è il passato, il presente si chiama Paris Saint - Germain. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo addio ai colori rossoneri e della stagione in Francia: 'Va tutto al meglio . La squadra mi ha accolto bene fin dall'inizio, facendomi subito sentire uno di loro. Mi sono ...

