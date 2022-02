“Devo dirti una cosa”. Amici, Anna Pettinelli gela il cantante. Che entra in crisi: non se l’aspettava (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La situazione nella scuola di ‘Amici 21’ è decisamente molto tesa e ad accendere gli animi è stata l’insegnante di canto Anna Pettinelli. Infatti, ha voluto un incontro con l’allievo e gli ha lanciato praticamente un ultimatum. Se le cose non dovessero cambiare radicalmente, la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi potrebbe concludersi molto presto. Ovviamente adesso c’è molto timore indubbiamente nello studente, che dovrà cambiare registro per evitare l’eliminazione. Giorni fa invece ad ‘Amici 21’ non è stata protagonista Anna Pettinelli, bensì i colleghi Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Alessandra Celentano è convinta delle sue idee: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La situazione nella scuola di ‘21’ è decisamente molto tesa e ad accendere gli animi è stata l’insegnante di canto. Infatti, ha voluto un incontro con l’allievo e gli ha lanciato praticamente un ultimatum. Se le cose non dovessero cambiare radicalmente, la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi potrebbe concludersi molto presto. Ovviamente adesso c’è molto timore indubbiamente nello studente, che dovrà cambiare registro per evitare l’eliminazione. Giorni fa invece ad ‘21’ non è stata protagonista, bensì i colleghi Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Alessandra Celentano è convinta delle sue idee: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che ...

Advertising

rensimon1 : @milfitaliane3 Buona sera ! Devo dirti che sei proprio bellissima!!!!!! - NunquamDeorsum : @neverajoy17 Devo dirti tutto. - meneresto : RT @ocus_pocus_: 'pierpaolo devo dirti che i tuoi occhi non brillano per giulia nello stesso modo in cui brillano per prince' #prelemi htt… - PinoJazzing : @76sogni @Love29733393 @Lucilla93730473 @MenegazziMarina @AlexBazzaro @MariMario1 Devo dirti che in 56anni di vita… - loretecle : @BortolonMatteo @masaccio_ @maxdantoni Le due cose mi sembrano però in contraddizione. Se l’ambiente era già tutela… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo dirti Davide Lanzafame annuncia il ritiro Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti "Addio"'. 'È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta ...

Lanzafame si ritira: 'Il calcio mi ha fatto crescere e l'ho amato tanto, ora ho trovato il coraggio per dirgli addio' Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti 'Addio'. È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta è ...

Cucchi: "Non ci sono più fuoriclasse in Serie A." Radio Rossonera Titanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per"Addio"'. 'È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta ...Titanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per'Addio'. È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta è ...