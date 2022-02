Covid, via la mascherina all’aperto: “Ma Omicron ancora molto contagiosa” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Conto alla rovescia sulle restrizioni anti Covid: fra due giorni, da venerdì 11 febbraio, stop all’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia, a prescindere dalle fasce di colore regionali. Il provvedimento formale è atteso per domani 10 febbraio. Si dovrà comunque portarle sempre con sé per indossarle in caso di assembramenti. Le mascherine restano invece obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo, data della fine dello stato di emergenza (salvo proroga). Covid, l’ordinanza sulle mascherine A fissare le nuove regole è un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Vi si legge che “fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private“. Si precisa inoltre che l’uso delle mascherine ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Conto alla rovescia sulle restrizioni anti: fra due giorni, da venerdì 11 febbraio, stop all’obbligo di mascherinein tutta Italia, a prescindere dalle fasce di colore regionali. Il provvedimento formale è atteso per domani 10 febbraio. Si dovrà comunque portarle sempre con sé per indossarle in caso di assembramenti. Le mascherine restano invece obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo, data della fine dello stato di emergenza (salvo proroga)., l’ordinanza sulle mascherine A fissare le nuove regole è un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Vi si legge che “fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private“. Si precisa inoltre che l’uso delle mascherine ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Crisanti: “Tra un mese e mezzo via le mascherine al chiuso. La pandemia? Verso la fine senza altre varianti… - petergomezblog : Covid, nuova ordinanza del ministro Speranza: confermato stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, salvo as… - HuffPostItalia : Via Dpcm, Cts e Commissario. Resteranno Green Pass e mascherine. Come sarà la nuova normalità Covid - Cyclingtimenews : La formazione belga si schiererà al via del Tour de la Provence con soli cinque elementi: Alaphilippe sarà il capit… - GiGhi50 : Covid nel mondo, Francia verso revoca Super Pass a fine marzo. New York toglie l'obbligo di vaccino -