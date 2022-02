Calciomercato | Il Napoli lavora per il riscatto di Anguissa

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Anguissa sarà riscattato ma è stato chiesto uno sconto: i dettagli ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Bastoni obbliga #Inzaghi a ridisegnare la difesa: ecco le scelte del tecnico in vista di #Napoli - sscalcionapoli1 : Tmw – Il Napoli vuole riscattare Anguissa: già chiesto sconto al Fulham - FantaMasterApp : 'Anguissa torna al Fulham o resta al Napoli? Cosa succederà il prossimo anno' - sportli26181512 : Inter, Bastoni obbliga Inzaghi a ridisegnare la difesa: ecco le scelte del tecnico in vista di Napoli: Simone Inzag… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

LA DFESA DI- Ieri contro la Roma c'è stato probabilmente l'anticipo di quanto si vedrà asabato sera. A cambiare ruolo sarà Skriniar, che per l'occasione scalerà a sinistra , proprio ...La Lazio è stata eliminata nelle ultime due occasioni in cui ha giocato i quarti di finale di Coppa Italia, controe Atalanta, e non esce per tre partecipazioni di fila a questa fase del ...Nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Napoli, Mauro Milanese. Sulla vittoria dell'Inter in Coppa Italia ed il derby perso: "Una grande squadra sull ...Con un Ghoulam prima maniera il Napoli è una squadra molto competitiva ... Osimhen è un atleta prestato al calcio: ha corsa e salto, però è un po' prestato al pallone. Non è molto pratico per certe ...