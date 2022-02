Blanco, sold out in poche ore il Blu celeste tour (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Polverizzati i biglietti delle date estive del primo tour italiano di Blanco: 170mila venduti A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati i biglietti delle date estive del primo tour italiano di Blanco. Le tappe previste per l’estate 2022 vanno ad aggiungersi a quelle nei club già sold out dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu celeste tour ha già totalizzato oltre 170mila venduti. Tra le voci più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, Blanco è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Polverizzati i biglietti delle date estive del primoitaliano di: 170mila venduti A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati i biglietti delle date estive del primoitaliano di. Le tappe previste per l’estate 2022 vanno ad aggiungersi a quelle nei club giàout dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Bluha già totalizzato oltre 170mila venduti. Tra le voci più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021,è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore ...

