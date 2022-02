Belen Rodriguez può festeggiare! Fantastica notizia anche per i suoi fan

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)protagonista di unache riempie di gioiafan: scopriamo cosa bolle in pentola per la showgirl! Inizia con una bellissima novità il 2022 di: la showgirl argentina sta per tornare in tv con un programma molto seguito e laha ovviamente reso felicii L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mentre si prepara a condurre il prossimo 9 febbraio Le Iene al fianco di Teo Mammucari con il quale condivide già l'esperienza di Tu sì que vales,ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera raccontandosi a cuore aperto. Tra vita lavorativa, che la vede sulla cresta dell'onda da 17 anni, e vita privata, che è una ...'Maria De Filippi è la mia mamma televisiva'ha poi speso parole di elogio verso Maria De Filippi che l'ha definita la sua 'mamma televisiva'. La showgirl che è pronta a tornare in ...In questa logica, il programma sarà condotto da due figure molto popolari dell’intrattenimento italiano come Teo Mammucari e Belén Rodriguez affiancati da un cast di giovani talenti. Per chi ...Spettacoli e Cultura - La showgirl: 'Sono diventata Iena per le bastonate che ho preso' "Nella vita privata sono diventata Iena per le bastonate che ho preso", ha detto Belen. A 37 anni, la showgirl ...