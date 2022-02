Ascolti Tv 8 febbraio 2022 analisi | Lea batte l’Inter | ma il fenomeno è il curling Oro con 3 milioni su Rai2 ed Eurosport | al top in Trentino | ma anche in Molise

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - tvzoomitalia : #AscoltiTv 8 febbraio 2022 analisi: Lea batte l’Inter, ma il fenomeno è il curling. Oro con 3 milioni su Rai2 ed Eu… - DarioL46 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 ascolti record per il match di #CoppaItalia #InterRoma #AvantiUnAltro al vertice del preserale sul target… - Affaritaliani : Ascolti TV, DiMartedì è davanti a Cartabianca e Fuori dal coro - QuiMediaset_it : Su #Canale5 ascolti record per il match di #CoppaItalia #InterRoma #AvantiUnAltro al vertice del preserale sul tar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

...il 19al Teatro Nuovo di Dogana - è stato selezionato con il nuovo singolo "Mi ricordo di te (Adrenalina)" uscito lo scorso 28 gennaio per Clockbeats che vanta già più di 100milasu ...... è riuscita a mantenersi su livelli importanti con una percentuale dipari al 77 per cento. ... manifestazione la cui finale è prevista il 19e a cui hanno già confermato di partecipare ...Giovedì 17 febbraio THE NIRO in concerto al Safarà (Piazza Giacomo ... Chi mi conosce personalmente ha certamente ascoltato le decine di canzoni rimaste fuori dagli album ufficiali, cosi ultimamente, ...Per la conduttrice di Verissimo, che in questa stagione sta registrando ascolti da capogiro ... Ezio e Silvia saranno al timone di Striscia la Notizia da lunedì 21 febbraio, mentre dal 28 febbraio ...