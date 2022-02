Antonio Medugno medita di lasciare il GF Vip per via di un problema personale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)lascia il GF Vip? Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quandoha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality. Tuttavia sembrerebbe che in queste ore il tiktoker sia già in crisi. Come sappiamo solo durante la scorsa diretta c’è stato L'articolo proviene da Novella 2000.

Alessandro Basciano continua a puntare il dito controe, proprio per questo motivo, ha avuto una discussione con Sophie nella sauna del Grande Fratello Vip . Basciano ha messo in discussione anche i problemi alimentari del tiktoker . ...Dopo essersi scontrato con, il concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un battibecco anche con Lulù : "Fatemi il favore, non parlate più di noi, parlate della ...Questi non sono stati per nulla giorni facili per Antonio Medugno, il quale dapprima è finito in nomination e successivamente ha discusso con Gianluca Costantino e Alessandro Basciano. Ma non è finita ...Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Antonio Medugno ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality. Tuttavia sembrerebbe che ...