Vigilanza Rai | Fuortes | «A Sanremo totale autonomia di Amadeus» Scoppia il caso Ranucci

(Di martedì 8 febbraio 2022), Carlo“Non ho mai chiesto in nessuna sede di aumentare il canone Rai di un solo euro in più“. Carlolo ho precisato davanti ai parlamentari dellaRai, a dispetto dei suoi recenti moniti sull’inadeguatezza della tassa radiotelevisiva, stigmatizzata come la più bassa d’Europa. “Gli utenti pagano 90 euro l’anno, la Rai ne riceve 77: avrebbe molti meno problemi se potesse ricevere l’intero ammontare o poco meno“, ha argomentato il top manager, che nella sua odierna audizione si è soffermato anche su altre cifre, quelle sulle casse dell’azienda di Viale Mazzini. “Il problema della Rai è ‘’esposizione finanziaria che si è aggravata di 300 milioni in questi anni. Io non ho mai detto che la Rai ha un buco di 300 milioni. La Rai per fortuna a consuntivo da 5-6 anni presenta bilanci in ...