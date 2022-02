Via le mascherine all'aperto da venerdì, si useranno solo in caso di affollamento (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Da venerdì prossimo, 11 febbraio, si potrà circolare liberamente all'aperto in tutta Italia senza indossare la mascherina. Basterà portarla con sé per indossarla in caso di affollamento. L'attesa ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, firmata oggi, è un altro passo, dal grande valore simbolico, verso il ritorno alla normalità, sia pure la "nuova" normalità in epoca Covid. L'obbligo di girare sempre con la mascherina addosso, a meno che non si faccia attività sportiva, era in vigore da Natale: il dl 'Festività', varato il 24 dicembre ed entrato in vigore proprio il 25 (in origine vigente fino al 31 gennaio, poi la proroga fino al 10 febbraio), lo reintroduceva per fronteggiare la variante Omicron che imperversava, e che nel giro di un paio di settimane sarebbe arrivata al picco di oltre 200mila ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Daprossimo, 11 febbraio, si potrà circolare liberamente all'in tutta Italia senza indossare la mascherina. Basterà portarla con sé per indossarla indi. L'attesa ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, firmata oggi, è un altro passo, dal grande valore simbolico, verso il ritorno alla normalità, sia pure la "nuova" normalità in epoca Covid. L'obbligo di girare sempre con la mascherina addosso, a meno che non si faccia attività sportiva, era in vigore da Natale: il dl 'Festività', varato il 24 dicembre ed entrato in vigore proprio il 25 (in origine vigente fino al 31 gennaio, poi la proroga fino al 10 febbraio), lo reintroduceva per fronteggiare la variante Omicron che imperversava, e che nel giro di un paio di settimane sarebbe arrivata al picco di oltre 200mila ...

