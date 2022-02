Veneto, c’è una falla sui i tamponi nel portale della Regione. Zaia: «Non è tollerabile» (Di martedì 8 febbraio 2022) «Quello che è successo non è tollerabile». Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commenta così la scelta di intervenire sul portale della Regione per prenotare i tamponi e scaricare i documenti che accertano l’avvenuta guarigione dei pazienti. Negli ultimi giorni il quotidiano locale La nuova Venezia aveva svelato un bug che avrebbe permesso a chiunque con un minimo di competenze informatiche di entrare nel sistema e scaricare i certificati sul Covid di altri utenti. Un allarme che è stato colto anche da Zaia: «È una situazione inquietante e impressionante perché mette a repentaglio i dati sensibili dei pazienti e fa ventilare l’ipotesi che si possano eseguire attività illegali. Ho chiesto al dg di Azienda Zero, ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) «Quello che è successo non è». Luca, presidente, commenta così la scelta di intervenire sulper prenotare ie scaricare i documenti che accertano l’avvenuta guarigione dei pazienti. Negli ultimi giorni il quotidiano locale La nuova Venezia aveva svelato un bug che avrebbe permesso a chiunque con un minimo di competenze informatiche di entrare nel sistema e scaricare i certificati sul Covid di altri utenti. Un allarme che è stato colto anche da: «È una situazione inquietante e impressionante perché mette a repentaglio i dati sensibili dei pazienti e fa ventilare l’ipotesi che si possano eseguire attività illegali. Ho chiesto al dg di Azienda Zero, ...

