Ue | con la pandemia gli italiani sono più europeisti | per il 63% è positivo farne parte È il Paese con l’aumento più alto +11%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Con la, glisi aggrappano sempre di più all’Unione europea ei cittadini che più di tutti tra i 27 Stati membri hanno aumentato la propria fiducia nelle istituzioni di Bruxelles. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio di Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo. L’Italia fa registrare percentuali del 63% dei cittadini che considera una cosa positiva per la Nazione fardell’Unione, ben 11 punti percentuali in più rispetto al 2020, dato comunque ancora sotto la media europea del 72% ma che fa registrare la crescita più consistente tra i 27 Stati membri. L’effettoè evidente quando si analizzano le risposte sulle priorità espresse dai cittadini europei e. La sanità pubblica è per il 42% della popolazione Ue la principale priorità politica ...