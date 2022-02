Stadi, Figc a lavoro col Governo: 100% capienza dal 1 marzo (Di martedì 8 febbraio 2022) . Individuato anche lo strumento legislativo Come riportato dall’Ansa la Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli Stadi alla capienza del 100% entro 1 marzo. Vanno in questo senso gli ultimi colloqui intercorsi tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza; ipotesi “molto concreta”, a quanto filtra da via Allegri. Sarebbe stato individuato anche lo strumento legislativo: un emendamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione. Un grande traguardo a quasi due anni dall’inizio delle restrizioni Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Individuato anche lo strumento legislativo Come riportato dall’Ansa lasta lavorando colper riaprire glialladelentro 1. Vanno in questo senso gli ultimi colloqui intercorsi tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza; ipotesi “molto concreta”, a quanto filtra da via Allegri. Sarebbe stato individuato anche lo strumento legislativo: un emendamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione. Un grande traguardo a quasi due anni dall’inizio delle restrizioni Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Figc al lavoro per riaprire gli #stadi al 100% della capienza dall'1 marzo+++#SerieA - rtl1025 : ??? La #Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, dal 1 marzo… - LALAZIOMIA : Figc al lavoro con il Governo: stadi al 100% da marzo, ipotesi 'molto concreta' - t0mmi17 : RT @sportface2016: +++#Figc al lavoro per riaprire gli #stadi al 100% della capienza dall'1 marzo+++#SerieA - paolopalmieri5 : RT @AmalaTV_: SportFace - Figc al lavoro per riaprire gli stadi al 100% della capienza dall'1 marzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Figc Stadi, Figc a lavoro col Governo: 100% capienza dal 1 marzo ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Stadi, Figc a lavoro col Governo: 100% capienza dal 1 marzo. Individuato anche lo strumento legislativo Come riportato dall'Ansa la Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza ...

L'esonero di Inzaghi Euro 2032 in Italia? La FIGC ha presentato alla UEFA la sua manifestazione di interesse per ... al di là del prestigio Euro 2032 nel nostro presente vorrebbe dire una cosa sola: rifare gli stadi con ...

Dal primo marzo stadi pieni al 100%, Figc: “Ipotesi molto concreta” La Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, probabilmente già dal 1 marzo. Su questo si sono concentrati gli ultimi colloqui intercorsi tra il ...

Torneo 8 Nazioni, azzurrini U20 sfideranno Germania ad Ascoli Si giochera' il prossimo 24 marzo presso lo Stadio "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli la partita tra Italia e Germania nell'ambito del Torneo 8 Nazioni riservato alle Nazionali Under 20. Oggi la Figc ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloa lavoro col Governo: 100% capienza dal 1 marzo. Individuato anche lo strumento legislativo Come riportato dall'Ansa lasta lavorando col Governo per riaprire glialla capienza ...Euro 2032 in Italia? Laha presentato alla UEFA la sua manifestazione di interesse per ... al di là del prestigio Euro 2032 nel nostro presente vorrebbe dire una cosa sola: rifare glicon ...La Figc sta lavorando col Governo per riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, probabilmente già dal 1 marzo. Su questo si sono concentrati gli ultimi colloqui intercorsi tra il ...Si giochera' il prossimo 24 marzo presso lo Stadio "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli la partita tra Italia e Germania nell'ambito del Torneo 8 Nazioni riservato alle Nazionali Under 20. Oggi la Figc ...