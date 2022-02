(Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami “Dico lo stesso da anni. La Coppa Italia è una competizione inutile perché non c'è un vero campione da prendere. Vince la squadra che è prima in campionato”. In un'intervista…

Advertising

FantaMasterApp : 'Sarri, clamoroso: “È palesemente fatto per far arrivare certe squadre…”' - samusgheri : RT @FrascadoreMatte: Approfondirò la conoscenza di #Cabral. Ma il mercato della #Lazio a mio avviso è un passo indietro clamoroso rispetto… - CMondavio : RT @FrascadoreMatte: Approfondirò la conoscenza di #Cabral. Ma il mercato della #Lazio a mio avviso è un passo indietro clamoroso rispetto… - FrascadoreMatte : Approfondirò la conoscenza di #Cabral. Ma il mercato della #Lazio a mio avviso è un passo indietro clamoroso rispet… - luca_caruso12 : @juventusfc Con Sarri sembrava avesse fatto il salto di qualità, poi 1 anno e mezzo fatto da troppi errori nei pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri clamoroso

... si può dire anche della Lazio, che sbanca Firenze con un0 - 3. Il match del Franchi si ... a certificare il maggior stato di salute, fisico e mentale, della squadra di, a cui la ...Se non avessero perso in modocontro la Juventus all'Olimpico, sarebbero anche davanti ... a differenza degli altri rivali, fatta eccezione perche l'Europa League l'ha già vinta col ...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio ... LEGGI ANCHE: Brescia, ribaltone clamoroso: Filippo Inzaghi pronto a tornare in sella SU MILAN-LAZIO DI CAMPIONATO: “Siamo cambiati sicuramente, ma bisogna ...Mi auguro che con passar del tempo Sarri possa smussarsi e migliorare la squadra a livello tattico; sono curioso di vedere se ci sarà una svolta ma i presupposti per cose davvero clamorose in senso ...