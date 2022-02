Roma | martedì di proteste | dove | strade chiuse | deviazioni | traffico

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 febbraio 2022)dicon 4 cortei in città: bus deviati e chiusure, per un giorno davvero di passione. L’appuntamento inziale, dalle 10 alle 14, in piazza Bocca della Verità con un sit-in, indetto da tredici rappresentanze sindacali del settore delle auto a noleggio con conducente. Ma, tra le, aci saranno ben 4 cortei e in città, specie al centro, diverse le chiusure ale linee bus deviate. In piazza Bocca della Verità, dalle 10 alle 14, ci sarà un sit-in indetto da tredici rappresentanze sindacali del settore ncc. Possibile di rimozione dei veicoli e divieto di sosta in piazza Bocca della Verità e in via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e Bocca della Verità. I manifestanti chiedono “una proroga della moratoria sulla sospensione di leasing, mutui e ...