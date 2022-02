Pastore: “Io, Rossi e la Coppa Italia. A Palermo giocavo in spiaggia con i tifosi” (Di martedì 8 febbraio 2022) Le dichiarazioni rilasciate da Javier Pastore: l'ex fantasista del Palermo ha ripercorso le tappe della sua carriera Leggi su mediagol (Di martedì 8 febbraio 2022) Le dichiarazioni rilasciate da Javier: l'ex fantasista delha ripercorso le tappe della sua carriera

Advertising

Mediagol : Pastore: “Io, Rossi e la Coppa Italia. A Palermo giocavo in spiaggia con i tifosi” - TwittAuxologico : 47 posti letto, più di 30 operatori sanitari e sociosanitari, fisioterapisti e terapisti occupazionali per 2 piani… - storia_juventus : Balzaretti (Darmian 11), Migliaccio, Bacinovic, Nocerino, Pastore, Ilicic (Kasami 58), Miccoli (Paolucci 87) Allena… - Mediagol : Morte Zamparini, Delio Rossi: “Esteta del calcio. Se penso a Miccoli, Pastore…” - infoitsport : Da Pastore e Ilicic a Delio Rossi: gli ex rosanero piangono Zamparini / FOTO -