Oroscopo Branko di Martedì 8 Febbraio 2022 | Scorpione isterico

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’diper oggi,Ariete Quello che ci piace di più è la vostra generosità verso gli amici. Gli altri sono altrettanto corretti con voi? Toro Questo è unmarziano, in amore non manca romanticismo e fantasia. Nettuno è con voi. Gemelli Dovete fare i conti con l’invidia, l’inganno, la falsità. Questo è Nettuno, causa di qualche piccolo fastidio in salute. Cancro Una novità può sembrare negativa all’inizio ma in seguito capirete che è stata molto buono. Sgranate gli occhi e guardatevi intorno con la lente della realtà. Leone Ricordate che con questa Luna una vacanza è necessaria. Siete in un momento lieto, il futuro è radioso e i sentimenti sono favoriti. Se qualcosa non va, fate finta di non vedere. Vergine Il vostro patrimonio è ...