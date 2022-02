Olimpiadi | festa a Cembra per l’oro olimpico di Amos Mosaner | “Non ci sembra vero | ma ci abbiamo sempre creduto”

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’intera comunità di, in Trentino, si è fermata questo pomeriggio per festeggiareconquistato nel curling misto dal 26ennecon la veneta Stefania Constantini. Il punto di ritrovo, già dalla tarda mattinata, non poteva che essere la struttura sportiva alle porte dell’abitato, Centro federale di allenamento, dove è stato allestito un maxischermo e si sono ritrovate circa duecento persone, tra esultanze goliardiche, musica e qualche brindisi. Il padre dell’atleta, Adolfo, già mezz’ora dopo la premiazione del figlio a Pechino era impegnato nella pulizia della pista del Palacurling, che viene mantenuta perfettamente ghiacciata per nove mesi l’anno, dove i giovani atleti del paese si sono sfidati in una partita. L'articolo proviene da Il Fatto ...

