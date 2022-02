Milan, Tomori di nuovo in gruppo: Pioli può sorridere (Di martedì 8 febbraio 2022) . Il difensore inglese sarà al centro della difesa con la Lazio Fikayo Tomori corre verso Milan-Lazio. Il difensore centrale inglese, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha svolto la sessioni di allenamento di oggi pomeriggio in gruppo. Crescono le chance di vederlo dal 1?. Insieme a lui ci sarà Romagnoli, turno di riposo dunque per Kalulu. Torna titolare Brahim Diaz, con Kessiè arretrato in mediana insieme ad uno tra Tonali e Bennacer. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Il difensore inglese sarà al centro della difesa con la Lazio Fikayocorre verso-Lazio. Il difensore centrale inglese, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha svolto la sessioni di allenamento di oggi pomeriggio in. Crescono le chance di vederlo dal 1?. Insieme a lui ci sarà Romagnoli, turno di riposo dunque per Kalulu. Torna titolare Brahim Diaz, con Kessiè arretrato in mediana insieme ad uno tra Tonali e Bennacer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

