Messi al Newell’s Old Boys: il giocatore ha scelto la 10! (Di martedì 8 febbraio 2022) Messi al Newell’s Old Boys. Quella che potrebbe apparire come una clamorosa bomba di calciomercato, in realtà è semplicemente un vero e proprio scherzo del destino, nello specifico un semplice caso di omonimia. Il Messi in questione infatti, non è la stella del Paris Saint-Germain. Il cognome è lo stesso, il numero anche, ma ad indossarlo è Joaquin Messi, diciannovenne che si appresta a scendere in campo nella prossima Copa Libertadores Under 20 proprio con la maglia dei Leprosos, squadra dove la Pulce ha mosso i suoi primi passi da calciatore prima di passare al Barcellona nel 2000. Newells Old Boys In un video pubblicato sui canali ufficiali della Copa Libertadores, lo stesso Joaquin ha parlato di questa incredibile coincidenza: “Abito in un paese vicino a Rosario, si chiama ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022)alOld. Quella che potrebbe apparire come una clamorosa bomba di calciomercato, in realtà è semplicemente un vero e proprio scherzo del destino, nello specifico un semplice caso di omonimia. Ilin questione infatti, non è la stella del Paris Saint-Germain. Il cognome è lo stesso, il numero anche, ma ad indossarlo è Joaquin, diciannovenne che si appresta a scendere in campo nella prossima Copa Libertadores Under 20 proprio con la maglia dei Leprosos, squadra dove la Pulce ha mosso i suoi primi passi da calciatore prima di passare al Barcellona nel 2000. Newells OldIn un video pubblicato sui canali ufficiali della Copa Libertadores, lo stesso Joaquin ha parlato di questa incredibile coincidenza: “Abito in un paese vicino a Rosario, si chiama ...

Advertising

SkySport : Un Messi col numero 10 ai Newell's Old Boys, ma è il diciannovenne Joaquin #SkySport #Messi #Newells #Joaquin - sportli26181512 : Un Messi col numero 10 ai Newell's Old Boys, ma è il diciannovenne Joaquin: Niente super ritorno della Pulce nella… - Mizius75 : RT @SkySport: Un Messi col numero 10 ai Newell's Old Boys, ma è il diciannovenne Joaquin #SkySport #Messi #Newells #Joaquin - ParisGi01381224 : RT @SkySport: Un Messi col numero 10 ai Newell's Old Boys, ma è il diciannovenne Joaquin #SkySport #Messi #Newells #Joaquin - SkySport : Un Messi col numero 10 ai Newell's Old Boys, ma è il diciannovenne Joaquin #SkySport #Messi #Newells #Joaquin -