Massa | reddito cittadinanza | 27 denunciati 11 stranieri e 16 italiani | lo percepivano senza averne diritto

Advertising

QuiNewsMassaCar : Carte false per il reddito di cittadinanza - AnsaToscana : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 27 denunciati. A Massa Carrara, operazione dei carabinieri #ANSA - denti_emanuele : @Hero9004 @modamanager @eretico_l @laperlaneranera @adowasser @CENSURA_misterg @LucaSp1d3rm @ArrisoPabulo… - qn_lanazione : Massa Carrara, scovati altri furbetti del reddito di cittadinanza: 27 denunciati - LetiziaFirenze : Percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto: in 27 denunciati a Massa Carrara - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Massa reddito

I carabinieri diCarrara hanno denunciato 27 persone per indebita percezione deldi cittadinanza . Come spiegato in una nota dell'Arma, allo stato attuale degli accertamenti, i 27 individui avrebbero ......diCarrara, con il supporto dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro provinciale, hanno scoperto e denunciato 27 persone, 11 stranieri e 16 italiani, che avrebbero percepito ildi ...... del comando provinciale di Massa Carrara, con il supporto dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro provinciale, hanno scoperto e denunciato 27 persone, 11 stranieri e 16 italiani, che ...MASSA CARRARA — I carabinieri di Massa Carrara hanno denunciato 27 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Come spiegato in una nota dell'Arma, allo stato attuale degli ...