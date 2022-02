M5S, Conte sospeso chiede un nuovo voto, Di Maio aspetta: le decisioni passano a Beppe Grillo (Di martedì 8 febbraio 2022) “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del Movimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del Movimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze le L'articolo proviene da Inews24.it.

riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - petergomezblog : M5s, sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente: accolto il ricorso di un gr… - enniogiannascol : Chi vuole sostenere il nostro Presidente Conte si iscriva al Movimento m5s. - Marcella_IsBack : RT @valy_s: Giro su #ottoemezzo e vedo che c’è #Conte, non ho idea di cosa stiano blaterando. Conte per me significa DPCM, #Lockdown, CTS,… -