LIVE Italia-Norvegia 8-5 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | orooooooooooooooooooooooooooo!!!

(Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Stefania e Amos, che non sono fidanzati (i norvegesi sono invece marito e moglie), si sono abbracciati alla fine e sembrano quasi non crederci. Un’esultanza molto contenuta, soprattutto da parte di Amos. 14.48 Le abbiamo vinte tutte, tutte. Ma non è finita qui, amici di OA Sport. Se vi siete appassionati al, da domani inizieranno anche i tornei ‘classici’, ovvero riservati alle nazionali maschili e femminili. L’è qualificata con gli uomini e ci sarà anche Amos Mosaner. Stefania Constantini tornerà incon un oro al collo. Immensi, questa è storia! 14.46 L’ha vinto ANCHE nel. E’ bellissimo poterlo dire. Abbiamo realizzato un sogno. E’ stupendo. Grazie Stefania, grazie Amos: SIETE ...

12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Norvegia, finalissima del curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo ammettiamo: siamo un po' emozionati di ...