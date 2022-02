L’intelligenza artificiale prevede la presenza di 300.000 meteoriti nell’Antartide (Di martedì 8 febbraio 2022) La ricerca di meteoriti nascosti in Antartide procede da diversi anni, ma solo l’evoluzione della tecnologia ha permesso agli scienziati di facilitare il lavoro. Grazie alL’intelligenza artificiale, infatti, i ricercatori hanno creato una sorta di “mappa del tesoro” con oltre 300.000 meteoriti localizzati tra i ghiacci. I ricercatori della Delft University con l’aiuto delL’intelligenza artificiale hanno calcolato dove trovare i meteoriti nascosti tra i ghiacci dell’Antartide Un team della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, affidatosi proprio alL’intelligenza artificiale ha calcolato quanti meteoriti potrebbero esserci in Antartide. Dalla natura remota e inesplorata. Era noto come queste rocce dallo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) La ricerca dinascosti in Antartide procede da diversi anni, ma solo l’evoluzione della tecnologia ha permesso agli scienziati di facilitare il lavoro. Grazie al, infatti, i ricercatori hanno creato una sorta di “mappa del tesoro” con oltre 300.000localizzati tra i ghiacci. I ricercatori della Delft University con l’aiuto delhanno calcolato dove trovare inascosti tra i ghiacci dell’Antartide Un team della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, affidatosi proprio alha calcolato quantipotrebbero esserci in Antartide. Dalla natura remota e inesplorata. Era noto come queste rocce dallo ...

