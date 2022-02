L’imperdibile della Milano Fashion Week AI 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) La settimana della moda di New York sta per iniziare e il Fashion Month è alle porte. Grande Mela, Londra e poi Milano, dove dal 22 al 28 febbraio vanno in scena le sfilate autunno inverno 2022. Un calendario meneghino prevalentemente in presenza illustrato oggi da Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Un look della sfilata Etro primavera estate 2022. I numeri? Un totale di 169 appuntamenti con 67 sfilate (2 doppie sfilate) di cui 57 fisiche e 8 digitali. Poi 77 presentazioni (gli appuntamenti organizzati dai brand che non sfilano per la stampa e i buyer) e 9 eventi. I più attesi? Oltre ai big (Prada, Fendi e Versace, Max Mara, Dolce & Gabbana… tutti in presenza), spiccano i nomi di Bottega Veneta, Diesel, ... Leggi su amica (Di martedì 8 febbraio 2022) La settimanamoda di New York sta per iniziare e ilMonth è alle porte. Grande Mela, Londra e poi, dove dal 22 al 28 febbraio vanno in scena le sfilate autunno inverno. Un calendario meneghino prevalentemente in presenza illustrato oggi da Carlo Capasa, presidenteCamera NazionaleModa Italiana (CNMI). Un looksfilata Etro primavera estate. I numeri? Un totale di 169 appuntamenti con 67 sfilate (2 doppie sfilate) di cui 57 fisiche e 8 digitali. Poi 77 presentazioni (gli appuntamenti organizzati dai brand che non sfilano per la stampa e i buyer) e 9 eventi. I più attesi? Oltre ai big (Prada, Fendi e Versace, Max Mara, Dolce & Gabbana… tutti in presenza), spiccano i nomi di Bottega Veneta, Diesel, ...

