La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata inserita nella Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera ha definitivamente approvato la modifica di due articoli della Costituzione, il 9 e il 41, per inserire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi dentro la Carta. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera ha definitivamente approvato la modifica di due articoli, il 9 e il 41, per inserire ladentro la Carta. Il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - EnricoLetta : La tutela dell’#ambiente è ora nella nostra #Costituzione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Il voto… - CottarelliCPI : La tutela dell’ambiente entra a far parte dei principi fondamentali della Costituzione. Purtroppo questo è avvenuto… - pyppyfv : Ministero della Transizione Ecologica Davvero cambia qualcosa ora? SI! Inserire la tutela dell'ambiente, della bio… - SimoneTognoni : RT @ManuDolcenera: Sperando che non rimanga lettera morta come “lo sviluppo della cultura”… La tutela dell’ambiente e della biodiversità è… -