La star ci ha dato un taglio drastico Inutile dire che le sta benissimo anche questo | vero?

Si chiama Bob Sharp, e nessuna donna pare resistergli. Nemmeno una star del calibro Jennifer Lopez, 52 anni. Ma non temete: non si tratta di un nuovo amante segreto della star, che continua felicemente la sua storia d'amore con Ben Affleck, 49. Bob, o meglio, sharp bob, non è una persona, ma un nuovo taglio di capelli che pare far impazzire le star.

Ultime Notizie dalla rete : star dato FTSEMib in frazionale rialzo. Rally di MPS Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap ( - 0,15%) e per il FTSE Italia Star ( - 0,67%). Il ...1 miliardi di euro, in lieve incremento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 (pari a 4 miliardi di ...

REPLY: Coding e Gaming. Al via la Reply Code Challenge 2022 aperta ai coders di tutto il mondo L'università che otterrà il punteggio più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai coders ... Reply Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella ...

Ufficiale, la star del football americano Tom Brady si ritira: "Ho dato tutto" Dire Violazioni digitali, cresce il numero Negli ultimi tempi è aumentato in modo esponenziale il dato relativo all’utilizzo della rete da parte degli italiani; un numero che aumenta costantemente e sul quale influiscono diversi fattori, con ...

Star Trek: le ceneri del creatore andranno nello spazio Partirà da Cape Canaveral la missione che porterà le ceneri del creatore di Star Trek nello spazio profondo, ma non saranno le uniche. Partirà da Cape Canaveral la missione che porterà le ceneri del ...

