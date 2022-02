Juventus | McKennie | “Vlahovic? Aspettative alte Io felice a Torino ma in futuro…”

Advertising

glooit : Juventus, McKennie: 'Posso giocare anche in porta' leggi su Gloo - sportli26181512 : Dai giudizi della mamma al campo-scacchiera: 'Potter' McKennie non finisce di stupire: Dai giudizi della mamma al c… - misorecordsuk : Juventus, Weston McKennie e i consigli tattici della madre #Juve #Juventus - Giacomo_Valenti : RT @Gazzetta_it: Dai giudizi della mamma al campo-scacchiera: 'Potter' McKennie non finisce di stupire - Gazzetta_it : Dai giudizi della mamma al campo-scacchiera: 'Potter' McKennie non finisce di stupire -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie

Dopo l'amichevole contro il Cesena, Allegri ha detto "può segnare 10 gol in Serie A". Ne mancano 7, è possibile? "Penso di sì. Lo spero aggiunge il centrocampista della Juve - . Sarebbe un ...Domenica col Verona non ha trovato posto se non nei minuti finali, ma l'arrivo di Zakaria e la squalifica di Locatelli hanno indotto Allegri a compiere scelte diverse. E così Westonha interrotto dopo 4 gare la serie dei match giocati per 90', dopo altre due gare non a tempo pieno. Il centrocampista della Juve è stato il protagonista di '1vs1', su Dazn. viva la mamma ? ...Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è stato intervistato ai microfoni di Dazn, parlando del proprio futuro in maglia bianconera e sulla situazione attuale del club guidato da mister ...E' la parte divertente del calcio: fare gol". Così, in un'intervista rilasciata a '1 vs 1', il nuovo format firmato Dazn e disponibile in piattaforma da domani, Weston McKennie. Dopo l'amichevole ...