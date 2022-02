Il principe William approva che Camilla diventi regina al fianco del principe Carlo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il principe William non è sempre stato favorevole alla relazione tra il principe Carlo e Camilla, ma ora è considerata parte integrante della famiglia. Così un insider molto vicino alla Famiglia Reale ha rivelato che il primogenito di Lady Diana ha dato la sua benedizione. La regina Elisabetta, infatti, ha annunciato nel corso del Giubileo di Platino che è sua intenzione che venga riconosciuta come “regina Consorte“. L’approvazione del principe William e il silenzio di Harry Nella sua dichiarazione, la regina Elisabetta ha scritto: “Quando, nella pienezza dei tempi, mio ??figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie ... Leggi su velvetmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilnon è sempre stato favorevole alla relazione tra il, ma ora è considerata parte integrante della famiglia. Così un insider molto vicino alla Famiglia Reale ha rivelato che il primogenito di Lady Diana ha dato la sua benedizione. LaElisabetta, infatti, ha annunciato nel corso del Giubileo di Platino che è sua intenzione che venga riconosciuta come “Consorte“. L’zione dele il silenzio di Harry Nella sua dichiarazione, laElisabetta ha scritto: “Quando, nella pienezza dei tempi, mio ??figliodiventerà re, so che darete a lui e a sua moglie ...

