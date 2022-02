Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 11 febbraio: Veronica compie un bel gesto (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore, puntata dopo puntata, continua a trasmettere emozioni ai suoi numerosi telespettatori. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la nuova puntata dell’amatissima e seguitissima serie televisiva targata Rai Uno. Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 11 febbraio Per Flora arriverà finalmente il giorno di rilasciare la sua deposizione in questura. Umberto tenterà di convincere la giovane donna a testimoniare a favore di Adelaide. (l’articolo continua dopo la foto.) Anche una sola parola di Flora potrebbe cambiare idea agli investigatori. L’attenzione continuerà ad essere focalizzata su Adelaide, l’unica indagata per la scomparsa di Achille. Salvatore, nel frattempo, acquisterà una deliziosa casetta in quartiere. Tempesta d’amore, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022) Il, puntata dopo puntata, continua a trasmettere emozioni ai suoi numerosi telespettatori. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la nuova puntata dell’amatissima e seguitissima serie televisiva targata Rai Uno. Il6, anticipazioni 11Per Flora arriverà finalmente il giorno di rilasciare la sua deposizione in questura. Umberto tenterà di convincere la giovane donna a testimoniare a favore di Adelaide. (l’articolo continua dopo la foto.) Anche una sola parola di Flora potrebbe cambiare idea agli investigatori. L’attenzione continuerà ad essere focalizzata su Adelaide, l’unica indagata per la scomparsa di Achille. Salvatore, nel frattempo, acquisterà una deliziosa casetta in quartiere. Tempesta d’amore, ...

