Igf Italia | paese all’avanguardia per dialogo sui temi del web

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Imprese e digitalizzazione, i decreti attuativi per 2,3 miliardi appena licenziati da parte del governo dimostrano non solo attenzione verso il digitale, ma che siamo passati dalle buone intenzioni all’azione. Noi come Igfmonitoriamo questa trasformazione, affinché ogni centesimo dia i suoi frutti”. Così Mattia Fantinati, all’incontro di presentazione di Igf, di cui è presidente, illustra gli obiettivi della piattaforma multi stakeholder di indirizzo per le politiche pubbliche suichiave che riguardano Internet, condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite, oggi alla Camera dei Deputati. Igf sta per ‘Internet governance forum’ ed è stato promosso dalle Nazioni Unite dal 006. “L’, grazie a Igf, nata sotto l’egida delle Nazioni Unite, è oggi ...