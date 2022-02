Guida a Microsoft Remote Desktop RDP

Leggi su navigaweb

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tutti i PC Windows 10 dispongono di un sistema di controllo remoto in grado di offrire all'utente tutti gli strumenti per controllare a distanza un qualsiasi altro computer dotato di Windows 10, senza dover scaricare un programma dedicato e senza consumare traffico Internet. A livello aziendale è molto utilizzato, mentre in ambito domestico sono pochi gli utenti che sono in grado di configurarlo, anche se la procedura perè stata notevolmente semplificata nel corso degli anni. Nella seguentevi mostreremo come configurareo RDP su qualsiasi computer Windows, così da poterlo controllare da un altro PC, da uno smartphone o tablet Android, da Mac o da altri device Apple (iPhone e iPad). LEGGI ANCHE -> Come ...