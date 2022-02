Giugliano, campi Rom al setaccio dei Carabinieri: trovati 4 motori di aerei rubati (Di martedì 8 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: campi Rom al setaccio dei Carabinieri di Giugliano (che hanno trovato anche 4 motori di aerei rubati e sequestrato 47 veicoli). I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli hanno svolto controlli straordinari nei campi Rom dell’area ASI e di Leggi su 2anews (Di martedì 8 febbraio 2022) Cronaca di Napoli:Rom aldeidi(che hanno trovato anche 4die sequestrato 47 veicoli). Idella Compagnia diin Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli hanno svolto controlli straordinari neiRom dell’area ASI e di

Advertising

SkyTG24 : Giugliano, controlli in campi rom: trovati 4 motori di aerei rubati - T7TorreSette : Controlli dei #Carabinieri nei campi rom di Giugliano, trovati motori di aerei - puntomagazine : Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa 800 persone, gran parte delle quali sotto… - bista92 : RT @SkyTG24: Giugliano, controlli in campi rom: trovati 4 motori di aerei rubati - maria35008812 : RT @Giacinto_Bruno: Giugliano, controlli in campi rom: trovati 4 motori di aerei rubati | Sky TG24 @MIUI| -