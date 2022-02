Gianmaria Antinolfi e la frecciatina che non ti aspetti: stavolta si è lasciato andare, che bordata (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex gieffino Gianmaria Antinolfi confessa i suoi sentimenti ma non si lascia scappare una frecciatina alla sua “ex”: i dettagli. Gianmaria Antinolfi al Gf Vip (screenshot YouTube)Gianmaria Antinolfi, ospite a “Verissimo” ha rivelato alcuni dettagli della sua vita sentimentale. L’imprenditore, inizialmente, era entrato al reality con una fidanzata. Tuttavia dopo alcuni dubbi aveva deciso di proseguire il suo percorso all’interno della casa da single. Inizialmente, c’era stato un avvicinamento con la sua ex Soleil Sorge, ma i due hanno ben presto chiarito di condividere solo una bella amicizia. Il gieffino, dunque, aveva intrapreso una frequentazione con Sophie Codegoni, pur chiarendo che si trattasse di un rapporto puramente basato sulla reciproca attrazione fisica. La ... Leggi su specialmag (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex gieffinoconfessa i suoi sentimenti ma non si lascia scappare unaalla sua “ex”: i dettagli.al Gf Vip (screenshot YouTube), ospite a “Verissimo” ha rivelato alcuni dettagli della sua vita sentimentale. L’imprenditore, inizialmente, era entrato al reality con una fidanzata. Tuttavia dopo alcuni dubbi aveva deciso di proseguire il suo percorso all’interno della casa da single. Inizialmente, c’era stato un avvicinamento con la sua ex Soleil Sorge, ma i due hanno ben presto chiarito di condividere solo una bella amicizia. Il gieffino, dunque, aveva intrapreso una frequentazione con Sophie Codegoni, pur chiarendo che si trattasse di un rapporto puramente basato sulla reciproca attrazione fisica. La ...

