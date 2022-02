«Feti abortiti e impurità»: perché i due genitori di Modena vogliono sangue di non vaccinati per il figlio (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha bisogno di un intervento al cuore e ha solo due anni. I genitori però pretendono che in caso di trasfusione non venga usato il sangue di persone non vaccinate. Accade al policlinico Sant’Orsola di Bologna. I genitori, del Modenese, chiedono per il figlio donatori “puliti”, No Vax. E il caso ora finisce in tribunale, con la procura dei minori che ha sul tavolo l’ipotesi di limitare la potestà genitoriale e il bimbo, in cardiologia pediatrica, attende l’intervento. I vertici dell’ospedale hanno fatto ricorso al tribunale di Modena, perché a loro avviso «l’intervento chirurgico programmato non è rinviabile», ma anzi è necessario «procedere con urgenza al ricovero e all’intervento» in ragione della «particolare patologia» del bambino. E ci sono protocolli di legge ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha bisogno di un intervento al cuore e ha solo due anni. Iperò pretendono che in caso di trasfusione non venga usato ildi persone non vaccinate. Accade al policlinico Sant’Orsola di Bologna. I, del Modenese, chiedono per ildonatori “puliti”, No Vax. E il caso ora finisce in tribunale, con la procura dei minori che ha sul tavolo l’ipotesi di limitare la potestàale e il bimbo, in cardiologia pediatrica, attende l’intervento. I vertici dell’ospedale hanno fatto ricorso al tribunale dia loro avviso «l’intervento chirurgico programmato non è rinviabile», ma anzi è necessario «procedere con urgenza al ricovero e all’intervento» in ragione della «particolare patologia» del bambino. E ci sono protocolli di legge ...

