“È stata la mano di Dio” ce la fa: il film di Sorrentino nominato agli Oscar (Di martedì 8 febbraio 2022) La pellicola entra ufficialmente nelle candidature ufficiali “È stata la mano di Dio“: ce cha fatta. L’acclamato film di Paolo Sorrentino è ufficialmente tra le candidature agli Oscar 2022. Sono state rese note, infatti, oggi le candidature ufficiali con la cerimonia in programma il 27 marzo a LA. La pellicola è nella categoria del “best international feature film”, nuova formula per definire il miglior film straniero. L’ultima candidatura online risale al 2014 con “La grande Bellezza” sempre del regista napoletano che poi aveva vinto l’Oscar. Leggi anche: Oscar 2022, “È stata la mano di Dio” nella Short List: la nomination si avvicina C’è anche un altro pezzo d’Italia grazie al ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) La pellicola entra ufficialmente nelle candidature ufficiali “Èladi Dio“: ce cha fatta. L’acclamatodi Paoloè ufficialmente tra le candidature2022. Sono state rese note, infatti, oggi le candidature ufficiali con la cerimonia in programma il 27 marzo a LA. La pellicola è nella categoria del “best international feature”, nuova formula per definire il migliorstraniero. L’ultima candidatura online risale al 2014 con “La grande Bellezza” sempre del regista napoletano che poi aveva vinto l’. Leggi anche:2022, “Èladi Dio” nella Short List: la nomination si avvicina C’è anche un altro pezzo d’Italia grazie al ...

