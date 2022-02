Due giornate di squalifica a Bastoni per ingiurie agli arbitri del derby (Di martedì 8 febbraio 2022) Bastoni salterà Napoli-Inter di sabato prossimo. Il giudice sportivo lo ha squalificato per due giornate. Due giornate a Bastoni per avere, al termine della gara, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente Niente squalifica per Lautaro Martinez. 10mila euro di multa a Lautaro per avere al 50esimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di gioco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022)salterà Napoli-Inter di sabato prossimo. Il giudice sportivo lo hato per due. Dueper avere, al termine della gara, rivoltoufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente Nienteper Lautaro Martinez. 10mila euro di multa a Lautaro per avere al 50esimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di gioco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale L'articolo ilNapolista.

