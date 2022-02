De Vrij | il rinnovo e la promessa di Raiola | l' Inter ha pronto l' eventuale sostituto

Advertising

news24_inter : Tre big inglesi pronte all'assalto per #DeVrij ?? - CalcioOggi : Inter, de Vrij vuole ripartire dopo l’errore nel derby: la promessa di Raiola, Bremer e il rinnovo -… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #deVrij vuole ripartire dopo l’errore nel derby: la promessa di #Raiola, #Bremer e il rinnovo - sportli26181512 : Inter, de Vrij vuole ripartire dopo l’errore nel derby: la promessa di Raiola, Bremer e il rinnovo: Parola d’ordine… - cmdotcom : #Inter, #deVrij vuole ripartire dopo l’errore nel derby: la promessa di #Raiola, #Bremer e il rinnovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vrij rinnovo

Inter: de, Skriniar e non solo - Difesa in bilico tra rinnovi e addii Skriniar © LaPresseCome ... Al secondo dovrebbe essere concessa l'opzione dicome accaduto lo scorso anno, mentre per ...FUTURO IN BILICO - La partita per ildi deè aperta, i contatti tra il club meneghino e Raiola sono costanti. C'è anche una promessa fatta dal manager italo - olandese di non portare via ...Stefan de Vrij / Giuseppe Bellini/GettyImages Sullo sfondo c'è anche una situazione contrattuale da decifrare: l'ex Lazio andrà in scadenza con l'Inter il 30 giugno 2023. E alle voci sul rinnovo di ...(TUTTO mercato WEB) L’Olandese dell’Inter risulta una possibilità, ad oggi, non troppo fantasiosa, visto che il suo rinnovo con i nerazzurri rimane incerto. Discorso analogo per il tedesco del Chelsea ...