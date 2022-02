Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6? I pronostici sul possibile vincitore (Di martedì 8 febbraio 2022) La finale del 14 marzo si avvicina, è normale dunque che tra il pubblico cresca l’attesa su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6. All’inizio tutti o quasi davano per favorita assoluta Soleil Sorge, ma a distanza di quasi sei mesi la situazione è molto diversa. Da quando Alex Belli è uscito dalla casa, con un colpo di scena degno di nota, l’influencer italo-americana ha perso il suo punto di riferimento numero uno. Ed è andata ancora peggio con l’ingresso a sorpresa di Delia Duran, la moglie dell’attore: nel giro di un paio di settimane la sua principale antagonista non solo l’ha battuta al televoto ma è anche riuscita a diventare la prima finalista di questa edizione. Un capolavoro. I pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip 6 tengono ovviamente conto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) La finale del 14 marzo si avvicina, è normale dunque che tra il pubblico cresca l’attesa su chiilVip 6. All’inizio tutti o quasi davano per favorita assoluta Soleil Sorge, ma a distanza di quasi sei mesi la situazione è molto diversa. Da quando Alex Belli è uscito dalla casa, con un colpo di scena degno di nota, l’influencer italo-americana ha perso il suo punto di riferimento numero uno. Ed è andata ancora peggio con l’ingresso a sorpresa di Delia Duran, la moglie dell’attore: nel giro di un paio di settimane la sua principale antagonista non solo l’ha battuta al televoto ma è anche riuscita a diventare la prima finalista di questa edizione. Un capolavoro. IsuldelVip 6 tengono ovviamente conto ...

