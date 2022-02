“Caro don Emanuele | il dibattito sui No Vax lo hai già chiuso con la tua irresponsabilità”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la lettera e il video di donPersoneni, vicario parrocchiale di Mapello, nei quali annuncia di intraprendere un cammino per le parrocchie d’Italia, pubblichiamo la lettera di un lettore di Bergamonews.donPersoneni, anche se non sono un tuo parrocchiano e neppure più un tuo confratello, ma solo un lettore di Bergamonews, scrivo alcune considerazioni sulle motivazioni da te comunicate per il tuo imminente viaggio a piedi per l’Italia. Spero che tutti i passi che compirai ti aiutino a trovare il significato della pratica della responsabilità, che si accompagna allo slancio della testimonianza, che dovrebbe ricordarti che le nostre scelte, anche quelle che dal punto di vista della convivenza civile sappiamo essere giuste (come la necessità di vaccinarsi) sono “nostre” e ne risponderemo noi, non Dio. Cammina ...