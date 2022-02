Caro bollette, Coldiretti: una stalla su quattro rischia chiusura (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Nel Lazio rischia di chiudere una stalla su quattro con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, che vanno a gravare su una situazione già fortemente compromessa. Il settore zootecnico è uno dei più colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia e dalle speculazioni di chi ha cercato di trarre un illecito vantaggio da questa situazione. Solo negli ultimi cinque anni nel Lazio sono circa 200 le aziende che sono state costrette a chiudere, passando così da più di mille aziende a poco più di 800 tra quelle ad orientamento latte. “Dobbiamo tutelare la dignità delle imprese di allevamento- spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri- davanti all’esplosione dei costi di energia e mangimi e con il latte spot venduto sul mercato a quotazioni record, è necessario intervenire per salvare uno dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Nel Laziodi chiudere unasucon l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, che vanno a gravare su una situazione già fortemente compromessa. Il settore zootecnico è uno dei più colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia e dalle speculazioni di chi ha cercato di trarre un illecito vantaggio da questa situazione. Solo negli ultimi cinque anni nel Lazio sono circa 200 le aziende che sono state costrette a chiudere, passando così da più di mille aziende a poco più di 800 tra quelle ad orientamento latte. “Dobbiamo tutelare la dignità delle imprese di allevamento- spiega il presidente diLazio, David Granieri- davanti all’esplosione dei costi di energia e mangimi e con il latte spot venduto sul mercato a quotazioni record, è necessario intervenire per salvare uno dei ...

Advertising

borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - zazoomblog : Caro bollette luce e gas fa chiudere lItalia. Panifici piscine e hotel - #bollette #chiudere #lItalia. - FipavFI : News: Caro bollette, Guccione: “Troppi costi per le società sportive, i fondi del decreto sostegni sono una goccia nel mare... -