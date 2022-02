Calciomercato Juve | due nomi per il salto di qualità a centrocampo Gli obiettivi

(Di martedì 8 febbraio 2022): i bianconeri puntano due calciatori per rinforzare ilper la prossima stagione Lalavora già al mercato estivo. Nei pensieri della società c’è la prossima stagione, che a differenza di quella in corso dovrà vedere meno passi falsi. Obiettivo primario è rinforzare il, che a luglio potrebbe essere protagonista di un grande colpo. Due isulla lista di Cherubini: Zaniolo e Pogba. Non è però facile arrivare ad entrambi, visto il contratto fino al 2024 del primo, e vista la nutrita concorrenza per arrivare alla firma del secondo. Un tentativo, però, verrà fatto sicuramente e chissà che non vada a buon fine… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

cmdotcom : #Juve mania: ?#Vlahovic-#Zakaria, per la #Juventus inizia un altro campionato! [@stefanodiscreti]… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Gazzetta_it : La nuova Juve mette già in soggezione. E Agnelli avvia l'operazione centenario. Il commento di Andrea Masala… - junews24com : Koulibaly Juve, De Laurentiis manda un segnale a Cherubini. Ultime - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - La Juve valuta la conferma di Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Calciomercato.com

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i bianconeri puntano due calciatori per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione Lalavora già al mercato estivo. Nei pensieri della società c'è la prossima stagione,...L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di.com, mette sotto la lente d'...pero gli do mezzo punto in meno perché ha sbagliato a fischiare una punizione in favore della,...Il Milan nel prossimo calciomercato estivo potrebbe essere grande protagonista ... Ma la concorrenza da battere è di alto livello: Paris Saint Germain, Manchester United e Juventus. Inoltre, la Lazio ...Ma non è un mistero neppure il feeling tra la Juventus e il talento azzurro, già vicino ai bianconeri in passato". "Zaniolo a Roma sta bene - si legge - e ieri, prima che il VAR lo gelasse ...