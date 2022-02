Calcio | dal 1 marzo gli stadi torneranno al 75% | si va verso riapertura totale

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, dal 1 marzo. È l'ipotesi 'molto concreta' a cui la Fi… - Gazzetta_it : Contatto Gravina-Speranza, si va verso 100% capienza stadi dal primo marzo - SkySport : Serie A e Covid: verso la riapertura al 75% degli stadi dal primo marzo 2022 #SkySport #SkySerieA #SerieA - __L_i_G__ : @swimmerpg Esatto. Mi domando quale possa essere lo scopo del loro investimento, per accettare di essere bullizzati… - Maya94165656 : Poi la mafia del calcio sarebbe la Juve? Fallo netto su Oliveira, Brozovic e Barella immuni dal giallo, proteste pl… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dal

Corriere dello Sport

... Handanovic in qualche modo smanaccia sopra la traversa 59' Ci prova Zaniolo: l'attaccante giallorosso concludelimita ma il suo sinistro è 'strozzato' e termina sul fondo alla sinistra di ......Inter che ripartesuo portiere 5' fallo di Mancini su Dzeko e sugli sviluppi dell'azione...un rilancio lungo da Handanovic su pressione alta direttamente preda degli avversari partiti!d'...Milano, 8 feb. - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è stato costretto ad uscire dal campo al 45' del primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia co ...L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dall’ultimo screening effettuato è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore bianconero, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. L’ar ...