VIDEO Leonardo Donaggio, il giovane azzurro è in finale nello slopestyle freestyle a Pechino 2022! (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è anche l’Italia nella finale del big air freestyle delle Olimpiadi di Pechino 2022, con il giovane Leonardo Donaggio capace di ottenere il decimo posto nelle qualificazioni, con tre manche di livello assoluto, meritandosi l’accesso all’ultimo atto, in programma nella primissima mattinata di mercoledì. Il veneto ha aperto la prima run con un triplo milleotto, accumulando uno score di 90.25, mentre nella seconda prova sono arrivati 70.25 punti. Per raggiungere la finale servivano dunque 75 punti, e l’azzurro ha aggiunto uno switch double, collezionando 80.25, per un totale di 170.50. Un ottimo risultato per il classe 2003, che ora avrà la possibilità di misurarsi nella finalissima di mercoledì, quando si assegneranno le medaglie e dove a partire con i ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è anche l’Italia nelladel big airdelle Olimpiadi di2022, con ilcapace di ottenere il decimo posto nelle qualificazioni, con tre manche di livello assoluto, meritandosi l’accesso all’ultimo atto, in programma nella primissima mattinata di mercoledì. Il veneto ha aperto la prima run con un triplo milleotto, accumulando uno score di 90.25, mentre nella seconda prova sono arrivati 70.25 punti. Per raggiungere laservivano dunque 75 punti, e l’ha aggiunto uno switch double, collezionando 80.25, per un totale di 170.50. Un ottimo risultato per il classe 2003, che ora avrà la possibilità di misurarsi nella finalissima di mercoledì, quando si assegneranno le medaglie e dove a partire con i ...

