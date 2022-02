Vento forte a Milano, si stacca parte copertura stazione centrale (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un pezzo di copertura della stazione centrale di Milano si è staccato a causa del forte Vento. I treni continuano a viaggiare regolarmente, non ci sono stati danni a persone o cose. Sempre a causa del Vento, due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero. Attorno alle 11.30 in piazza della Libertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Rho. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze. Chiusi i parchi pubblici della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un pezzo didelladisi èto a causa del. I treni continuano a viaggiare regolarmente, non ci sono stati danni a persone o cose. Sempre a causa del, due persone sono rimaste ferite a Rho dalla caduta di un albero. Attorno alle 11.30 in piazza della Libertà un uomo di 66 anni ha riportato traumi all’addome, a una gamba e a una spalla ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di. Una donna di 66 anni, invece, è stata colpita alla schiena e a un ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Rho. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze. Chiusi i parchi pubblici della ...

