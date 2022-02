Uomini e Donne: Maria De Filippi Si Scusa Con Ciprian e Andrea Nicole! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stato il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian. Ciò che ha stupito maggiormente il pubblico, è stata l’atteggiamento della nostra Queen Mary che non ha esitato a chiedere Scusa pubblicamente all’ex corteggiatore. In sostanza, la conduttrice ha fatto mea culpa, cosa che non ha fatto la nostra Tina Cipollari, visto che è uscita dallo studio, non appena la coppia ha fatto il suo ingresso. Non tutti hanno apprezzato quanto andato in onda poche ore fa su Canale 5. Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole, è uno di questi. Ecco tutto quello che è accaduto a Uomini e Donne! Maria De Filippi si Scusa con Ciprian E’ arrivata ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ultima puntata dic’è stato il ritorno in studio diNicole e. Ciò che ha stupito maggiormente il pubblico, è stata l’atteggiamento della nostra Queen Mary che non ha esitato a chiederepubblicamente all’ex corteggiatore. In sostanza, la conduttrice ha fatto mea culpa, cosa che non ha fatto la nostra Tina Cipollari, visto che è uscita dallo studio, non appena la coppia ha fatto il suo ingresso. Non tutti hanno apprezzato quanto andato in onda poche ore fa su Canale 5. Alessandro Verdolini, ex corteggiatore diNicole, è uno di questi. Ecco tutto quello che è accaduto aDesiconE’ arrivata ...

Advertising

chetempochefa : 'Non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne brav… - Mov5Stelle : Il divario salariale tra uomini e donne è una ferita aperta del nostro Paese. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo batt… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Macerata. Le hanno chiesto di accompagnarli (3 uomini) a prendere il vino a c… - jobwithinternet : RT @AdmiralReloade1: Devo dare atto alle donne che siete molto ma molto più perspicaci degli uomini, come dice una mia amica, questi virolo… - Domenico1966Asr : @CaterinoFranco1 @GuendaRa @milebertolini @RaiSport Si Franco, ma nessuno gli ha detto: “vai a fare le lavatrice” o… -