STEFANO COLETTA: RAI1 PARLA AGLI ADOLESCENTI CON SANREMO E IL CANTANTE MASCHERATO (Di lunedì 7 febbraio 2022) STEFANO COLETTA segna uno spartiacque nella storia Rai: è l'ultimo direttore di RAI1, figura che scompare per far posto alle nuove direzioni di genere che si occuperanno di tutte le reti e non solo di una. COLETTA è infatti stato nominato direttore dell'Intrattenimento Prime Time, ovvero di tutti gli show serali, compreso l'access prime time (dove va in onda Soliti Ignoti) e le seconde serate, terreno tutto da esplorare. Concluso l'edizione dei record di ascolti e streaming del Festival, STEFANO COLETTA si racconta a Repubblica tra il bilancio del terzo SANREMO di Amadeus, di cui tesse delle grandi lodi umane e professionali e come dargli torto, e nuovi progetti, alcuni che potrebbero coinvolgere proprio il re del Festival. Poi qualche sottolineatura sui luoghi comuni ...

