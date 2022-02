“Sarebbe stato uguale”: Juve, l’ex viola piazza la stoccata a Vlahovic (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’addio di Vlahovic, la Fiorentina ha perso per 0-3 contro la Lazio. Sul momento dei viola è intervenuto un ex giocatore. Dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus per circa 75 milioni di euro, in casa Fiorentina è scoppiato un autentico putiferio. I tifosi gigliati hanno criticato aspramente il presidente Rocco Commisso per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’addio di, la Fiorentina ha perso per 0-3 contro la Lazio. Sul momento deiè intervenuto un ex giocatore. Dopo la cessione di Dusanallantus per circa 75 milioni di euro, in casa Fiorentina è scoppiato un autentico putiferio. I tifosi gigliati hanno criticato aspramente il presidente Rocco Commisso per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : @LVDA_Acid Non so. Dimmi. C'è uno che era il fenomeno che si muove in una direzione e c'è una torta che vola in dir… - capuanogio : Tra i significati di #InterMilan c’è anche che le tabelle di quelli sicuri che il #Milan avrebbe perso, e da qui sa… - borghi_claudio : @Menanni1 @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste Infatti confido nel cambio di percezione... p… - aggiummai : @giuggiu_ Si fosse chiamato cane blu maledetto sarebbe stato perfetto, spero facciano un'altra stagione solo per questo - Mr_Mrk1 : @nocanalina @LaCapone_MC Sarebbe stato bello non pagargli nulla -