Salvare i video di Whatsapp potrebbe diventare più complicato: ecco perchè (Di lunedì 7 febbraio 2022) Attenzione, attenzione, nei prossimi tempi un'operazione molto semplice come quella di Salvare i video direttamente da Whatsapp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, potrebbe divenire più complessa: ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio. Backup Whatsapp, 7/2/2022 – Computermagazine.itCi sono alcune voci di corridoio in questi giorni, così come riportato dal sito Tecnologia.Libero.it, che raccontato di un accordo fra l'applicazione di Zuckerberg e Google, e che permette a tutti gli utenti con dispositivi Android di avere spazio illimitato per archiviare i backup delle chat della stessa app, che starebbe per terminare. In poche parole, a breve non potremmo più archiviare tutto indistintamente, in quanto i giga che andremo ad occupare andranno ad incidere sullo spazio messo a ...

